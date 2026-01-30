В Госдуме рассказали об изменениях, которые ждут россиян в феврале

Володин: в феврале будут проиндексированы более 40 выплат и пособий

С февраля в России начнут действовать новые законы, касающиеся социальных выплат и защиты потребителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Согласно федеральному закону, они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — отмечается в публикации.

Также с февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 728,9 тысячи рублей, а за рождение второго ребенка семья дополнительно получит 234,3 тысячи рублей. В случае, если семья не получала ранее сертификат на первого ребенка, то при рождении второго она может получить сразу 963,2 тыс. рублей.

Володин отметил важность поддержки семей с детьми. Поэтому с февраля также повышаются пособия при рождении или усыновлении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня».

