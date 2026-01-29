В Грузии решили ужесточить борьбу с иностранным влиянием

Власти Грузии планируют ужесточить ограничения для получения финансирования из-за рубежа. В частности, внешнее лоббирование станет уголовно наказуемым — до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Кроме того, по данным издания, для лиц, которые работают в организациях, финансируемых извне более чем на 20%, будет на 8 лет запрещено членство в политических партиях.

Подчеркивается, что правящая «Грузинская мечта» намерена исключить иностранное влияние и обезопасить государство от революционных потрясений.

В парламентском большинстве также заявили, что уточнят определение грантов, чтобы исключить их использование как давление на власти и общественность.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Европейский союз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее в Грузии обвинили посла Германии в пересечении «красных линий».