В МИД РФ заявили о странах, не сумевших искоренить нацистское прошлое

Любинский: не все государства смогли избавиться от нацистского прошлого

Не всем странам удалось искоренить наследие нацистского прошлого, с сожалением заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

«С сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого», — сказал он.

Заместитель главы МИД России напомнил также, что победа во Второй мировой войне стала поворотом в истории человечества и отправной точкой для создания Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы выстраивать современную систему международных отношений и «избавить грядущие поколения от ужасов войны».

До этого генпрокурор РФ Александр Гуцан на международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, заявил, что ущерб СССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) составил 257 трлн рублей. Он добавил, что никакие деньги не смогут компенсировать сломанные судьбы и утраченные поколения.

