Слова Каллас о территориальных уступках Украины назвали «попыткой дипломатии»

Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что Украина может пойти на значительные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, чтобы угодить американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Заявление Каллас об уступках Украины — это попытка дипломатии, что у нее очень сложно получается, и заискивание перед американцами. Для Европы стала шоком встреча в Давосе. Там лидеры ЕС были унижены США, о них вытерли ноги», — сказал Чепа.

Он напомнил, что после Всемирного экономического форума пошли разговоры о «никчемности и непрофессионализме» руководства Евросоюза и Европарламента.

Депутат подчеркнул, что Трамп «с пренебрежением отфутболивает Европу», не рассматривая как участника переговоров об урегулировании на Украине. В связи с этим Кая Каллас и ее коллеги «заигрывают» и ищут возможности понравиться действующему президенту США.

До этого Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. По ее словам, «если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины».

