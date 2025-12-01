Южнокорейский ретейлер сообщил о массовой утечке данных

Южнокорейская Coupang сообщила об утечке данных, которая может стать рекордной

Южнокорейский интернет-ретейлер Coupang сообщил об утечке персональных данных порядка 33,7 млн клиентов. По данным Bloomberg, в случае подтверждения данной информации, эта утечка может стать рекордной.

Предполагается, что злоумышленники получили доступ к данным еще в конце июня текущего года, однако проблема была обнаружена только 18 ноября.

Компания Coupang является одной из самых популярных платформ в стране. Полагается, что утечка затронула адреса электронной почты и доставки, а также номера телефонов пользователей. В безопасности остались только платежные и регистрационные данные клиентов.

Недавно компания OpenAI уведомила пользователей API о частичной утечке данных из аналитического сервиса Mixpanel, который используется для мониторинга и анализа активности клиентов. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, именам пользователей и примерному географическому положению пользователей.

Ранее суд оштрафовал РЖД за утечку базы сотрудников на более 17 млн строк.