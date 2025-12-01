На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Южнокорейский ретейлер сообщил о массовой утечке данных

Южнокорейская Coupang сообщила об утечке данных, которая может стать рекордной
close
Depositphotos

Южнокорейский интернет-ретейлер Coupang сообщил об утечке персональных данных порядка 33,7 млн клиентов. По данным Bloomberg, в случае подтверждения данной информации, эта утечка может стать рекордной.

Предполагается, что злоумышленники получили доступ к данным еще в конце июня текущего года, однако проблема была обнаружена только 18 ноября.

Компания Coupang является одной из самых популярных платформ в стране. Полагается, что утечка затронула адреса электронной почты и доставки, а также номера телефонов пользователей. В безопасности остались только платежные и регистрационные данные клиентов.

Недавно компания OpenAI уведомила пользователей API о частичной утечке данных из аналитического сервиса Mixpanel, который используется для мониторинга и анализа активности клиентов. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, именам пользователей и примерному географическому положению пользователей.

Ранее суд оштрафовал РЖД за утечку базы сотрудников на более 17 млн строк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами