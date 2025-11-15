Власти Финляндии выслали в Россию экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Финские пограничники выдворили в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который незаконно пересек государственную границу. Об этом сообщает издание Yle.

В июле издание опубликовало видео, найденное в социальных сетях, где задержанный представляется командиром роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о сражениях под Селидово. Издание также обнаружило видеозапись от 30 июня, на которой этот же мужчина критикует действия российской армии.

Пограничная служба Финляндии подтвердила наличие у задержанного боевого опыта. Информация об этом стала известна уже после задержания, но другие детали ведомство не предоставило.

В мае финская центральная криминальная полиция (KRP) в мае заявила о завершении следственных мероприятий в отношении россиянина, обвиняемого в шпионаже на юго-востоке Финляндии в 2022 году. Предположительно, он занимался передачей секретных сведений гражданину одной из стран Евросоюза.

Ранее МИД Эстонии заявил о российском катере под флагом ЧВК «Вагнера» на Нарве.