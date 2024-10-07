В Турине вывесили баннер с поздравлением президенту России

На улице итальянского города Турин вывесили баннер с поздравлением российскому лидеру Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения. Об этом, ссылаясь на инициаторов акции из ассоциации «Перспектива», сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, активисты повесили баннер на мосту, расположенном в городском центре. Они весь вечер изготовляли растяжку длиной четыре и шириной два метра.

На баннере написано: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Надпись сопровождается двумя российскими флагами.

6 октября сотни листовок с поздравлениями в адрес Владимира Путина, который 7 октября отпразднует день рождения, появились на улицах итальянского города Генуя. Автором инициативы выступил местный журналист Винченцо Лоруссо.

Путин родился 7 октября 1952 года. В текущем году президенту Российской Федерации исполнится 72 года.

Ранее в Кремле рассказали, что глава государства будет делать в свой день рождения.