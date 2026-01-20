Британия одобрила строительство «суперпосольства» Китая

Правительство Великобритании одобрило строительство крупнейшего в Европе посольства Китая в Лондоне, несмотря на предупреждения США об угрозе шпионажа. Об этом пишет The Guardian.

«Министр по делам общин Великобритании Стив Рид дал разрешение Китаю на строительство нового большого посольства недалеко от лондонского Тауэра», — говорится в материале.

История со строительством «суперпосольства» Китая началась в 2018 году. Тогда Китаю был продан участок Королевского монетного двора. Именно там собираются строить большое здание, в котором разместят семь дипломатических представительств.

В 2025 в США предостерегли правительство Великобритании от строительства учреждения в непосредственной близости от важных финансовых центров Лондона. Однако британское правительство не выявило проблем с безопасностью.

В то же время в ноябре сообщалось, что Британия приняла решение о сокращении сотрудничества с Китаем в научно-технологической сфере. Это связано с возросшими рисками для безопасности, рассказал министр науки и технологий Великобритании Патрик Вэлланс.

