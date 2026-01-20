Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Британия одобрила строительство «суперпосольства» Китая

Британия спустя семь лет одобрила строительство большого посольства Китая
Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Правительство Великобритании одобрило строительство крупнейшего в Европе посольства Китая в Лондоне, несмотря на предупреждения США об угрозе шпионажа. Об этом пишет The Guardian.

«Министр по делам общин Великобритании Стив Рид дал разрешение Китаю на строительство нового большого посольства недалеко от лондонского Тауэра», — говорится в материале.

История со строительством «суперпосольства» Китая началась в 2018 году. Тогда Китаю был продан участок Королевского монетного двора. Именно там собираются строить большое здание, в котором разместят семь дипломатических представительств.

В 2025 в США предостерегли правительство Великобритании от строительства учреждения в непосредственной близости от важных финансовых центров Лондона. Однако британское правительство не выявило проблем с безопасностью.

В то же время в ноябре сообщалось, что Британия приняла решение о сокращении сотрудничества с Китаем в научно-технологической сфере. Это связано с возросшими рисками для безопасности, рассказал министр науки и технологий Великобритании Патрик Вэлланс.

Ранее в Великобритании оценили отношения с КНР.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+