Эксперт оценил слова Трампа о затягивании переговоров Киевом

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирный процесс затягивает не Москва, а Киев. По мнению дипломата, глава Белого дома не ограничится лишь обвинениями в адрес Украины.

«Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», — считает Долгов.

Он добавил, что Москве и Вашингтону давно понятно, что Киев и Брюссель не желают прочного мира, а лишь паузы на поле боя для перегруппировки и накачивания украинской армии оружием.

15 января Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили Зеленского в затягивании конфликта всеми силами.