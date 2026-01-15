На Украине назвали причину выпадов Трампа против Зеленского

Выпады Трампа против Зеленского связали с отсутствием согласия США с Украиной

Резкие выпады президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского могут быть связаны с отсутствием согласия между Вашингтоном и Киевом по вопросу мирного урегулирования. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что глава Белого дома намеренно не давит на Россию, ожидая, когда ухудшение ситуации на фронте или энергетический коллапс сделают украинские власти более сговорчивыми.

«Теперь, после заявления Трампа, становится понятно, что никакого полностью согласованного между Киевом и Вашингтоном варианта мирного плана нет», — говорится в статье.

Заявление Трампа о том, что Зеленский является главным препятствием для мира, означает, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и не дают согласия на ввод европейских войск на украинские территории, продолжили авторы.

Третьим пунктом журналисты назвали взаимный отказ Украины и России от претензий друг к другу по итогам вооруженного конфликта. Данный пункт содержался в первоначальном варианте мирного плана Трампа, но против него выступал Киев. Если соглашение об отсутствии финансовых претензий будет ратифицировано, это сделает почти невозможными попытки Украины добиться от России репараций, пишет издание.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать документы по мирному урегулированию.