Новости политики

Политолог рассказал о козыре, который Зеленский может разыграть против Трампа

Политолог Колташов: козырем Зеленского против Трампа мог бы стать захват Гренландии
Alex Brandon/AP

На протяжении всего 2025 года администрация президента США Дональда Трампа последовательно то увеличивала, то сокращала дистанцию с Киевом, одновременно с этим стремясь показать свое превосходство над Европой и налаживая контакты с Москвой. Такая же стратегия сохранится и в 2026 году, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«США при Трампе следуют одному девизу — бери то, что можно взять легко. Венесуэлу было взять легко, что и сделал Трамп, а вот бороться с Россией на Украине совершенно не легко, и в Белом доме это понимают. Трамп не будет возвращаться к политике поддержки Украины, но постарается не бросать Киев, а потому продолжит играть роль миротворца и с удовольствием будет продавать европейцам американское оружие для Киева», — пояснил политолог.

По его мнению, Трамп действительно стал последней возможностью Зеленского выйти из конфликта с минимальными потерями, а вот самому украинскому лидеру американцам предложить нечего.

«Зеленскому настолько нечего предложить Трампу в качестве козыря, что Киев с таким же успехом мог бы захватить Гренландию, чтобы потом обменять ее на поддержку Штатов. Пара тысяч боевиков у Зеленского найдется, посадит их на корабль, захватит Гренландию, уверен, Дания ради поддержки Киева это проглотит. Это все, конечно, сплошная сатира, но она хорошо демонстрирует безнадежность положения Киева», — заключил Колташов.

Президент США Дональд Трамп в своем интервью The New York Times заявил, что украинский лидер не имеет никаких другие козырей, кроме поддержки Соединенных Штатов.

Ранее в России оценили возможность военного вмешательства США в ситуацию в Иране.

