Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

На Украине заявили, что Фонд восстановления Украины превратит страну в Конго

Дубинский: Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго
dubinskypro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фонд восстановления Украины, который упоминается в мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, превратит Украину в Конго. Об этом в Telegram-канале написал находящийся в следственном изоляторе из-за обвинений в государственной измене член украинского парламента Александр Дубинский.

По его мнению, инвестиционный фонд восстановления Украины станет инструментом неоколониального освоения природных ресурсов с максимизацией прибыли, «а к власти в стране будет допущены только те, кто не будет угрожать механизмам работы этой структуры».

«Страна, из которой будут вымываться ресурсы под контролем транснациональных корпораций, должна будет управляться теми, кто в экономику лезть не будет, а сконцентрируется на сносе памятников и переименовании улиц».

Как отметил Дубинский, идеальным менеджером в этом случае станет «коллективный Стерненко» (бывший главарь одесского филиала террористической организации «Правый сектор»).

Пункт о создании инвестиционного фонда объемом $200 млрд для восстановления Украины содержится в мирном плане президента США. На эти цели также планируется направить часть размороженных российских активов. На совместные проекты США и РФ хотят направить $100 млрд из замороженных активов. В соглашении также есть пункты об экономическом сотрудничестве и реинтеграции России в мировую экономику.

Ранее журналист Херш рассказал, кто может возглавить фонд восстановления Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601435_rnd_7",
    "video_id": "record::19c5dad4-ae93-425b-ab0f-18e461b36b5a"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+