Фонд восстановления Украины, который упоминается в мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, превратит Украину в Конго. Об этом в Telegram-канале написал находящийся в следственном изоляторе из-за обвинений в государственной измене член украинского парламента Александр Дубинский.

По его мнению, инвестиционный фонд восстановления Украины станет инструментом неоколониального освоения природных ресурсов с максимизацией прибыли, «а к власти в стране будет допущены только те, кто не будет угрожать механизмам работы этой структуры».

«Страна, из которой будут вымываться ресурсы под контролем транснациональных корпораций, должна будет управляться теми, кто в экономику лезть не будет, а сконцентрируется на сносе памятников и переименовании улиц».

Как отметил Дубинский, идеальным менеджером в этом случае станет «коллективный Стерненко» (бывший главарь одесского филиала террористической организации «Правый сектор»).

Пункт о создании инвестиционного фонда объемом $200 млрд для восстановления Украины содержится в мирном плане президента США. На эти цели также планируется направить часть размороженных российских активов. На совместные проекты США и РФ хотят направить $100 млрд из замороженных активов. В соглашении также есть пункты об экономическом сотрудничестве и реинтеграции России в мировую экономику.

Ранее журналист Херш рассказал, кто может возглавить фонд восстановления Украины.