В Госдуме рассказали, кто сможет помочь Киеву справиться с энергетическим кризисом

Депутат Колесник: Европа не поможет Киеву справиться с катастрофой в энергетике
Yan Dobronosov/Reuters

Европейские правительства вряд ли смогут помочь Киеву преодолеть энергетический кризис, угроза которого существует после ударов российских военных по критически важным украинским объектам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«У Европы с энергетикой тоже все нездорово. Тарифы очень сильно подорожали, особенно в Германии и во Франции. ЕС могут предложить выделить еще денег на поддержку Киева, но и денег взять просто неоткуда, только если продолжать обирать налогоплательщиков. Оружие, которое могло бы противостоять российским ударам, тоже выделить в скором времени не смогут», — сказал депутат.

По его мнению, поддержка Украины европейскими лидерами в целом будет снижаться в этом году, так как во многих странах Европы грядут новые выборы, а потому политики предпочтут сконцентрироваться на внутренней повестке.

«В целом хочется похвалить тактику российских военных и отметить перемены в тоне высказываний европейских политиков, особенно после ударов «Орешником». Европейцы становятся на удивление договороспособными, стоит только российским вооруженным силам показать свое превосходство», — заключил Колесник.

Журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики.

Ранее в Раде признали неспособность защитить две крупные ТЭЦ в Киеве.

