Новости политики

Мирошник заявил, что в плане «коалиции желающих» нет намека на завершение конфликта

Мирошник: в планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта
Илья Питалев/РИА Новости

«Коалиция желающих» должна взять на содержание украинские власти до полного исчерпания его человеческого ресурса, но ее планы не содержат и намека на прекращение конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, правильнее было бы назвать ее «коалицией жаждущих войны и кровопролития».

«Не нужно лукавства. Вчера в Париже собиралась «коалиция жаждущих войны и кровопролития». Озвучиваемые ими планы не содержат даже намека на прекращение конфликта», — заявил он.

Мирошник объяснил, что идея «коалиции» заключается в том, чтобы взять на содержание киевский режим в качестве «государства-наемника» до того момента, пока не исчерпается его ресурс в виде «пушечного мяса». Он добавил, что Украина не в состоянии самостоятельно содержать 800-тысячные военные формирования и обеспечивать их оружием.

Посол отметил, что при подписании «декларации о намерениях» президент Украины Владимир Зеленский показал готовность отправить на утилизацию и страну, и ее население за чужие интересы.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

