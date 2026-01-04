«Права сильнейшего»: глава МИД Франции высказался о переустройстве мира

Франция намерена перевооружаться, чтобы подготовиться к установлению в мире принципа «права сильнейшего». Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, комментируя в интервью телеканалу France 2 вторжение США в Венесуэлу.

«Франция <...> готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», — сказал он.

Барро также подчеркнул, что Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права. Таким образом он ответил на вопрос о возможном наступлении новой эпохи в международных отношениях.

До этого Жан-Ноэль Барро раскритиковал военную операцию США в Венесуэле, которая была проведена в ночь на 3 января, и захват президента южноамериканской республики Николаса Мадуро. Он заявил, что это противоречит принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права. Барро отметил, что никакое устойчивое политическое решение не может навязываться извне и что суверенные народы сами должны определять свое будущее. Кроме того, министр заявил о приверженности Франции уставу ООН, который должен направлять международные действия государств.

