Новак оценил темпы роста российской экономики

Новак заявил, что экономика России растет в три раза быстрее европейской
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экономика России растет в три раза быстрее экономики европейской зоны. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, это подтверждает рост валового внутреннего продукта, который у РФ за три года составил 9,7% против 3,1% у европейских стран. За три месяца, указал вице-премьер, темпы роста ВВП составили 1%, это соответствует прогнозу Минэкономразвития.

Новак отметил, что в 2025 году, несмотря на санкции в отношении России, неопределенности в мировой экономике, торговые войны, российская экономика продемонстрировала свою устойчивость.

«Что такое 9,7%, если сравнивать с еврозоной, например: там за три года темпы роста составляют всего 3,1%», — сказал он.

Вице-премьер назвал основные драйверы экономики РФ. К ним он отнес машиностроение, обрабатывающую промышленность, производство медикаментов, а также компьютеры, программное обеспечение и IT-техники. Новак отметил, что рост показывает также креативная индустрия.

«Такие отрасли, которые показывают высокую добавленную стоимость. Это очень хорошо, это говорит о структурных изменениях», — добавил Новак.

Ранее в Кремле раскрыли одну из важных частей финансовой политики России.

