Политолог оценил заявление Хили о переброске британских военных на Украину

Политолог Коктыш: Британия открыто угрожает РФ из-за слабых аргументов
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление министерства обороны Великобритании о завершении подготовки к переброске воинского контингента на Украину в случае достижения прекращения огня.

По мнению эксперта, Лондон начал открыто угрожать России, потому что его аргументы слабы.

«Открыто угрожать обычно начинают тогда, когда не получается на деле. Здесь можно вспомнить фразу Черчилля о том, что если аргументы слабы, то нужно усилить голос. Вот это, наверное, из той же серии», — сказал Коктыш.

16 декабря глава британского минобороны Джон Хили заявил, что правительство королевства повышает финансирование армии, чтобы обеспечить готовность к предстоящему развертыванию сил на Украине после установления мира в рамках гарантий безопасности. По его словам, «объединение десятков государств для поддержки страны» является символом преданности Киеву.

Ранее в Германии допустили участие своих военных в многонациональных силах для Украины.

