В Австрии запретили ношение хиджабов в школах для девочек младше 14 лет

Парламент Австрии запретил школьницам младше 14 лет носить хиджабы
Shutterstock

Национальный совет — нижняя палата парламента Австрии — утвердил закон, запрещающий школьницам младше 14 лет носить хиджабы. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Решение поддержали фракции Австрийской народной партии, Партии свободы, Социал-демократической партии и партии NEOS.

В рамках пакета поправок также введены более строгие меры дисциплинарного контроля. Школьники, временно отстраненные от занятий, теперь должны будут находиться под обязательным сопровождением, а для учеников, которые собираются бросить школу, вводятся персональные беседы.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафов за необоснованный пропуск уроков: они вырастут со 110-440 до 150-800 евро.

В конце августа введение соответствующего закона анонсировала министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм. Тогда она сказала, что платку нечего делать на голове девочек до 14 лет, отметив, что и в исламе нет такого требования.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, в чем разница между хиджабом, шейлой, чадрой или никабом, и почему мусульманки их носят.

