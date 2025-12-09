Политолог Блохин: Киев пойдет на переговоры, как только ВС РФ освободят весь Донбасс

Европейские политики, поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского, намеренно затягивают процесс мирного урегулирования, но у России есть способы заставить их сесть за стол переговоров. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Если бы европейцы и украинцы на самом деле поддерживали переговоры, то они бы их так не ввели. Зеленский чувствует за собой поддержку Европы, а потому продолжает затягивать процесс мирного урегулирования и ждет дополнительной поддержки со стороны ЕС», — пояснил политолог.

Он уверен, что у России есть способ вернуть Европу и Украину на разумный переговорный трек.

«Не так давно госсекретарь Марко Рубио сказал, что спор идет в основном из-за части территорий Донбасса, откуда ВСУ не хотят уходить. Очевидно, что к переговорам надо возвращаться, когда российские войска силой установят там полный контроль. Тогда Москва уже не будет ждать согласия или несогласия Европы, мы сможем предъявлять ультимативные требования», — заключил Блохин.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после встречи «коалиции желающих» в Лондоне заявила, что экспроприация замороженных активов РФ под предлогом так называемого репарационного кредита для Украины представляет собой «ключевой акт для обороны» Европейского союза (ЕС).

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — сказала она.

