Встреча так называемой коалиции желающих, которая прошла 8 декабря в Лондоне, — это, по сути, собрание политиков, от которых уже мало что зависит в мире. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Это встреча людей, от которых практически ничего не зависит как в собственных странах, так и в НАТО, и в Евросоюзе. Находясь на своих постах, эти политики не принесли ничего хорошего, а делали только безумные вещи, наносящие вред собственным странам. Я бы в целом назвал эту встречу «коалиции желающих» сходкой разбойников, которые придумывают новые способы украсть чужие деньги», — сказал политик.

Он подчеркнул, что эпоха подобных политиков подходит к концу, и начинается другая эпоха многостороннего сотрудничества во главе с Россией и Китаем.

«Москве не стоит обращать внимания на трагикомических европейских персонажей. Существуют более фундаментальные вещи, например, контакты между Вашингтоном и Москвой, контакты с Дели и Пекином. Вот тут делается мировая история», — заключил Климов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи «коалиции желающих» в Лондоне заявила, что экспроприация замороженных активов РФ под предлогом так называемого репарационного кредита для Украины представляет собой «ключевой акт для обороны» Европейского союза.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — сказала она.

Ранее в России оценили слова Макрона о козырях в рукаве.