На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-нардеп предсказал судьбу Сырского после потери Покровска

Экс-нардеп Олейник: Зеленский хочет повесить на Сырского свои грехи
true
true
true
close
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложение депутата Верховной рады Марьяны Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — это очередная попытка президента Владимира Зеленского обелить свое имя и повесить ответственность за провалы на фронте на кого-то другого. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Надо понимать, что Марьяна Безуглая — это человек, который озвучивает все желания администрации Зеленского. Так что, если подобное предложение прозвучало, то планы об отставке Сырского действительно есть. За поражения всегда нужно было кого-то назначить виноватым, поэтому Зеленский пытается переложить свои грехи на других и сделать их крайними», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, подобные высказывания Безуглой — это уже выработанная стратегия по целенаправленному формированию определенных ролей в информационном пространстве.

«Зеленский хочет выглядеть этаким Наполеоном, а Сырского выставить нерадивым главкомом. Однако не стоит забывать, что Сырский в любом случае подчиняется Зеленскому», — заключил Олейник.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления в Раде объявила об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По словам депутата, российская сторона приближается к Запорожью. В этой связи она потребовала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести всесторонний аудит в армии.

Ранее в Кремле высказались о желающих поехать в Красноармейск и Купянск иностранных журналистах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами