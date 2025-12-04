Экс-нардеп предсказал судьбу Сырского после потери Покровска

Предложение депутата Верховной рады Марьяны Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — это очередная попытка президента Владимира Зеленского обелить свое имя и повесить ответственность за провалы на фронте на кого-то другого. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Надо понимать, что Марьяна Безуглая — это человек, который озвучивает все желания администрации Зеленского. Так что, если подобное предложение прозвучало, то планы об отставке Сырского действительно есть. За поражения всегда нужно было кого-то назначить виноватым, поэтому Зеленский пытается переложить свои грехи на других и сделать их крайними», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, подобные высказывания Безуглой — это уже выработанная стратегия по целенаправленному формированию определенных ролей в информационном пространстве.

«Зеленский хочет выглядеть этаким Наполеоном, а Сырского выставить нерадивым главкомом. Однако не стоит забывать, что Сырский в любом случае подчиняется Зеленскому», — заключил Олейник.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления в Раде объявила об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По словам депутата, российская сторона приближается к Запорожью. В этой связи она потребовала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести всесторонний аудит в армии.

