Японские власти были ошеломлены жестким ответом Москвы на желание Токио разместить ракеты средней дальности в префектуре Окинава. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

В материале отмечается, что после заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити о готовности вмешаться, если Пекин решит установить контроль над Тайванем, между Китаем и Японией разразился дипломатический кризис. После того как ситуация предельно накалилась, в нее вмешалась Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике намерение Японии разместить ракеты на острове Йонагуни, предупредив, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.

По словам китайских журналистов, Такаити была ошеломлена такой позицией Москвы.

Sohu подчеркивает, что Россия и Китай объединили усилия в противостоянии с Японией, и теперь Токио придется иметь дело с двумя сильными противниками. Поэтому Такаити должна либо признать свои ошибки и отступить, либо поплатиться за подобную политику.

15 ноября Такаити поддержала размещение ядерного оружия США в Японии.

Ранее в России заявили о способности Японии быстро создать ядерное оружие.