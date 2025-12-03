На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирошник обвинил Киев в «языковом изнасиловании» собственного народа

Мирошник: Киев продолжает курс языкового изнасилования украинцев
Илья Питалев/РИА Новости

Украинские власти продолжают курс «языкового изнасилования» своего народа. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Киевский режим продолжает свой курс на языковое изнасилование украинского народа в попытках принудить его отказаться от родного языка», — сказал он.

По словам дипломата, Киев идет на любые подтасовки и псевдоправовые решения, противоречащие общепринятым нормам, чтобы «искоренить или запретить только правовыми методами русский язык». При этом у Киева «получается плохо», однако власти Украины «продолжают с ослиным упрямством двигаться в эту сторону».

Верховная рада проголосовала 3 декабря за лишение русского языка защиты на Украине, рассказал народный депутат Владимир Вятрович.

При этом в конце октября украинское издание «Страна.ua» писало, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки в контексте потенциальных мирных переговоров, в частности — предоставить русскому языку официальный статус.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».

