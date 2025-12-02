На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме попросили денонсировать договор о двойном гражданстве с Таджикистаном

Депутат Делягин: договор о двойном гражданстве с Таджикистаном провоцирует миграцию
Максим Блинов/РИА Новости

Договор между Россией и Таджикистаном «Об урегулировании вопросов двойного гражданства» нужно денонсировать — он утратил свой изначальный смысл и способствует «некачественной миграции». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в письме к правительству, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Это уникальный договор (с 1995 по 2015 год действовало аналогичное соглашение с Туркменистаном, денонсированное последним), заключенный в 1995 году и ратифицированный в 1996 году. Его цель заключалась в том, чтобы помочь Таджикистану быстрее залечить раны чудовищной гражданской войны и облегчить получение российского гражданства носителям русской культуры, оказавшимся после распада СССР на его территории или сумевшим спастись в России, при этом сохраняя свое исходное гражданство», — пояснил депутат.

По его мнению, эти задачи уже выполнены, и договор полностью утратил свой смысл. В то же время его сохранение означает дискриминацию граждан других государств постсоветского пространства, в отношении которых аналогичных соглашений не существует, считает Делягин.

«Сохранение действия данного договора провоцирует форсированную миграцию в Россию граждан Таджикистана для получения российского гражданства. В результате миграция носит не столько трудовой, сколько социальный (вплоть до случаев возвращения на родину с получением российских пенсий при проживании там) и замещающий характер. Это перегружает российскую систему социального обеспечения, ведет к разрушению сложившегося в России этноконфессионального баланса, увеличению преступности, формированию параллельных и при этом эффективных (как мы видим по расследованию соответствующих преступлений) систем власти, дискредитации российского государства в глазах как его новых, так и «старых» граждан и, в конечном итоге, — к неприемлемому росту социально-политического напряжения», — говорится в письме правительству.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию.

