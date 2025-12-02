На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США опровергли сообщение о «признаках изнашивания батарейки» у Трампа

NYP: Трамп работал по 12 часов в сутки с начала работы правительства
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп работает по 12 часов в сутки. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на документы Белого дома.

25 ноября газета New York Times (NYT) писала, что республиканец меньше выступает на публике, чем во время своего первого срока. Журналисты сыронизировали, что «батарейка» Трампа демонстрирует «признаки изнашивания».

Белый дом принял решение обнародовать частные записи, чтобы опровергнуть утверждения NYT. Эти документы охватывают 10 рабочих дней Трампа — с 12 по 25 ноября. Записи доказывают, что политик работал примерно по 50 часов в неделю, не считая официальных обязанностей, которые он мог исполнять в выходные дни.

NYP обращает внимание, что в документах не указаны звонки по мобильной связи в нерабочее время или посты в социальных сетях, которые Трамп обычно публикует в свободное время.

Газета также пишет, что 12 ноября, когда официально завершилась приостановка работы правительства США, Трамп провел в общей сложности 32 встречи и телефонных разговоров с подчиненными, конгрессменами и предпринимателями.

Ранее сообщалось, что Трамп за несколько часов опубликовал более 160 постов в своей соцсети.

Второй срок Трампа
