Грушко оценил, сколько времени потребуется на восстановление отношений с Европой

Замглавы МИД Грушко: гибридная война ЕС против РФ пустила корни
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Гибридная война против России «пустила корни», что осложнят перспективу восстановления отношений с Европой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк», отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы восстановить добрососедские отношения с европейскими странами.

По его мнению, безоблачное небо настанет, когда Европа «придет в себя и перестанет готовиться к войне с Россией».

«Пока, если говорить профессионально, то те факторы, которые закладываются нынешними элитами, максимально осложняют эту перспективу. Максимально осложняют эту перспективу, потому что идет процесс демонизации России, гибридная война, которые они ведут против России, уже, можно сказать, спустила корни. Происходит тотальная милитаризация экономик», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли это произойти в ближайшие пять лет.

По словам Грушко, эти факторы имеют долговременную проекцию, что существенно осложняет «поиск новой формулы разумного сосуществования».

До этого Politico со ссылкой на источники сообщила, что европейские страны планируют ответные действия против России на фоне «российских беспилотников и агентов», которые «наносят удар» по странам НАТО.

Ранее посол РФ заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к большой войне с Россией.

