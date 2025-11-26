Мэр Новороссийска раскрыл последствия атаки ВСУ

Мэр Кравченко: поликлиника, спортшкола повреждены в Новороссийске при атаке БПЛА

Не менее 20 квартир, 15 частных домов, спортивная школа и поликлиника были повреждены в Новороссийске в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Центральный район – в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление. Восточный район – повреждения окон получили восемь частных домов, в одном утрачено имущество первой необходимости. Новороссийский район, село Гайдук – повреждения окон получили десять квартир, семь частных домов, спортивная школа «Факел» и «Городская поликлиника №6»», — написал он.

В южном районе города, как указал мэр, продолжается осмотр домов и квартир. На данный момент рабочие группы осмотрели там 16 частных домов и 67 квартир.

Районные администрации уже собирают документы для оформления единовременной материальной выплаты. Городские службы и управляющие компании убирают общественные пространства.

Вечером 24 ноября в Новороссийске произошла массированная атака украинских беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины.

