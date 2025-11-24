На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежский профессор назвал бредовым контрпредложение Европы по Украине

Дизен: европейские лидеры представили бредовое контрпредложение по Украине
David Mdzinarishvili/Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х, что новый план европейских государств по завершению украинского конфликта является «бредовым».

«Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение, которое включает в себя вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций», — написал профессор.

Дизен при этом считает план Трампа «плохой и унизительной сделкой для Украины», однако, по его мнению, с каждым днем условия возможного мира для Киева будут становиться только хуже.

24 ноября стало известно, что группа из 47 европейских законодателей, представляющих разные страны, написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегла от уступок России в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. В нем утверждается, что любое «умиротворение» России и любые попытки оказать давление на Украину являются «морально предосудительными и нарушают человеческую порядочность».

Ранее СМИ сообщили о «дипломатическом преимуществе» России в рамках мирного плана США.

