Грэм призвал дать полномочия конгрессу США для оценки мирного плана по Украине

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что конгресс должен получить право пересмотреть условия мирного плана по Украине на предмет прозрачности и гарантий безопасности. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По оценке политика, разрабатываемый мирный план может стать шансом для достойного и справедливого завершения конфликта, но требует прозрачности и гарантий безопасности. Конгресс США должен стать тем институтом, который оценит, действительно ли план содержит все необходимые механизмы, указал Грэм.

В качестве примера он привел ситуацию с контролем над ядерными соглашениями, когда конгрессу дают право проверять соответствующие документы с Ираном. Мирный план по Украине точно так же должен быть «просмотрен» американскими законодателями, считает Грэм.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

