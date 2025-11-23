В Госдуме сравнили лидеров ЕС с тараканами

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине направлен на сохранение угрозы у границ России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. И объяснил, почему планом недовольны лидеры ЕС.

«Европейцы забегали, как тараканы, в середину колонии которых попал яд. Грозят ведь прикрыть их кормушку, где политики из ЕС совместно с киевскими ворами успешно несколько лет пилили бюджетные деньги. Только Трамп на это смотрит с высокой колокольни. Его всегда заботила и заботит только собственная выгода, и весь план направлен на то, чтобы еще надолго оставить угрозу у российских границ. Поэтому и к плану его нужно относиться весьма осторожно, и если использовать, то лишь как отправную точку для начала переговоров. Конечно, то, что пытаются сейчас протолкнуть европейцы, для России и вовсе совершенно неприемлемо», — сказал Журавлев.

В среду, 20 ноября американские и украинские СМИ опубликовали полный текст нового мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ, подготовленный при участии российских и американских чиновников, насчитывает 28 пунктов — от отказа Украины от вступления в НАТО, установления новых границ и буферной зоны, ограничений для ВСУ до новых гарантий безопасности для Украины и передачи стране части замороженных активов.

По мнению лидеров ЕС, некоторые вопросы в плане Трампа нуждаются в уточнении. Они касаются территориальных вопросов и ограничения численности Вооруженных сил Украины.

В данный момент в Женеве проходят переговоры по согласованию формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. В совещании примет участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее Зеленский выразил надежду на конструктивные переговоры по плану Трампа.