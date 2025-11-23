На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сравнили лидеров ЕС с тараканами

Депутат Журавлев: план Трампа по Украине лишает политиков ЕС кормушки
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине направлен на сохранение угрозы у границ России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. И объяснил, почему планом недовольны лидеры ЕС.

«Европейцы забегали, как тараканы, в середину колонии которых попал яд. Грозят ведь прикрыть их кормушку, где политики из ЕС совместно с киевскими ворами успешно несколько лет пилили бюджетные деньги. Только Трамп на это смотрит с высокой колокольни. Его всегда заботила и заботит только собственная выгода, и весь план направлен на то, чтобы еще надолго оставить угрозу у российских границ. Поэтому и к плану его нужно относиться весьма осторожно, и если использовать, то лишь как отправную точку для начала переговоров. Конечно, то, что пытаются сейчас протолкнуть европейцы, для России и вовсе совершенно неприемлемо», — сказал Журавлев.

В среду, 20 ноября американские и украинские СМИ опубликовали полный текст нового мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ, подготовленный при участии российских и американских чиновников, насчитывает 28 пунктов — от отказа Украины от вступления в НАТО, установления новых границ и буферной зоны, ограничений для ВСУ до новых гарантий безопасности для Украины и передачи стране части замороженных активов.

По мнению лидеров ЕС, некоторые вопросы в плане Трампа нуждаются в уточнении. Они касаются территориальных вопросов и ограничения численности Вооруженных сил Украины.

В данный момент в Женеве проходят переговоры по согласованию формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. В совещании примет участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее Зеленский выразил надежду на конструктивные переговоры по плану Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами