Захарова отреагировала на статью Telegraph «Я убил 500 русских» о финском снайпере

Захарова: Запад за неимением настоящих героев возвеличивает убийц русских солдат
Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад за неимением настоящих героев Второй мировой войны возвеличивает тех, кто убивал русских. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью британской газеты Telegraph под названием «Я убил 500 русских» о финском снайпере Симо Хяюхя.

Дипломат назвала материал очередным проявлением неонацизма, который шагает по Европе.

По словам Захаровой, британцы настолько увлеклись переписыванием истории, что записали «убийцу русских» в герои Второй мировой войны, хотя Симо Хяюхя участвовал только в конфликте между СССР и Финляндией (1939-1940 годы).

«Включение этой фигуры в цикл материалов, посвященных Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии», — написала представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что на Западе нет настоящих героев, на которых хотелось бы равняться, поэтому в рамках политического заказа героев лепят из тех, кто убивал много русских.

«Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в «героя» — локального рэмбо финского розлива... », — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что сам Хяюхя никогда не был героем и считал свои убийства греховными, о чем писал в личном дневнике. Кроме того, снайпер хотел воевать на стороне нацистской Германии, но из-за ранения не был допущен к службе. Из-за инвалидности он не смог завести семью и умер в одиночестве. В конце 1980-х годов его начали героизировать в финской литературе, утверждая, что советские солдаты якобы называли его ''Белая смерть'', что не нашло подтверждения у историков, добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила о тенденции прихода к власти на Западе потомков нацистов.

