Недавнее сопротивление правительства Бельгии желанию Европейского союза конфисковать замороженные активы России связано с уверенностью бельгийцев в военной победе Москвы в конфликте на Украине. Такое мнение высказал стратегический аналитик Жак Бод в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

Бельгийские власти думают о том, что после победы России придется каким-то образом вернуться отобранные у нее активы. Королевство должно будет немедленно предоставить РФ €180 млдр, отметил Бод.

С этим, по мнению эксперта, связан и отказ Брюсселя перенаправить российские активы на военные нужды Украины. Главная причина тому — рациональный расчет финансистов, который не основан на нарративах пропаганды Запада.

Сумма, которую так и не получила Украина, составила €140 млрд. Если Бельгия не сможет вернуть эти деньги России, то ее ждут большое проблемы, заявил аналитик.

После начала российской специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС, по большей части на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Ранее правительство подготовило ответ на возможную конфискацию активов России Евросоюзом.