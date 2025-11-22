На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейская страна рассчитывает на победу России в конфликте на Украине

Аналитик Бод: Бельгия рассчитывает на победу РФ на Украине из-за активов
close
Depositphotos

Недавнее сопротивление правительства Бельгии желанию Европейского союза конфисковать замороженные активы России связано с уверенностью бельгийцев в военной победе Москвы в конфликте на Украине. Такое мнение высказал стратегический аналитик Жак Бод в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

Бельгийские власти думают о том, что после победы России придется каким-то образом вернуться отобранные у нее активы. Королевство должно будет немедленно предоставить РФ €180 млдр, отметил Бод.

С этим, по мнению эксперта, связан и отказ Брюсселя перенаправить российские активы на военные нужды Украины. Главная причина тому — рациональный расчет финансистов, который не основан на нарративах пропаганды Запада.

Сумма, которую так и не получила Украина, составила €140 млрд. Если Бельгия не сможет вернуть эти деньги России, то ее ждут большое проблемы, заявил аналитик.

После начала российской специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС, по большей части на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Ранее правительство подготовило ответ на возможную конфискацию активов России Евросоюзом.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами