В США высказались об иностранном следе в деле о покушении на Трампа

Fox News: США не нашли иностранного следа в покушении на Трампа
Evan Vucci/AP

США не нашли иностранного следа в деле о покушении на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

«Никаких связей с иностранцами в этом деле нет… Нет информации, никаких свидетельств, указывающих на то, что какой-либо иностранец или же иностранное правительство или организация была связана с Томасом Круксом», — говорится в материале.

Источник отметил, что дело о покушении на Трампа стало «одной из крупнейших мобилизаций» ФБР. Однако, по его словам, сейчас работа по данному вопросу находится в статусе «неактивное».

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

Ранее в ФБР раскрыли детали дела обвиняемого в покушении на Трампа.

