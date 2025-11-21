На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французского генерала назвали невменяемым после слов о России

Профессор Малинен назвал генерала Мандона невменяемым за слова о борьбе с РФ
true
true
true
close
Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал невменяемым главу Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона за его слова о том, что французам необходимо приготовится к потере своих детей в конфликте с Россией. Об этом Малинен написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди совершенно невменяемы», — отметил профессор.

20 ноября глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания возможной «угрозы» со стороны России. По его мнению, французам не хватает «силы характера», чтобы «принять страдания и защитить себя».

Некоторые французские политики резко отреагировали на позицию военачальника. По их мнению, Мандон «сеет страх» и выставляет Францию «на посмешище», его слова назвали опасными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами