Французского генерала назвали невменяемым после слов о России

Профессор Малинен назвал генерала Мандона невменяемым за слова о борьбе с РФ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал невменяемым главу Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона за его слова о том, что французам необходимо приготовится к потере своих детей в конфликте с Россией. Об этом Малинен написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди совершенно невменяемы», — отметил профессор.

20 ноября глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания возможной «угрозы» со стороны России. По его мнению, французам не хватает «силы характера», чтобы «принять страдания и защитить себя».

Некоторые французские политики резко отреагировали на позицию военачальника. По их мнению, Мандон «сеет страх» и выставляет Францию «на посмешище», его слова назвали опасными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне.