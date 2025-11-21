Постпред США дал оценку текущей ситуации в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа до сих пор остается «хрупкой и сложной», однако перемирие соблюдается, несмотря на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

«Пока что ситуация хрупкая, сложная <...> Прекращение огня соблюдается, заложники вышли живыми», — подчеркнул он.

18 ноября Совбез ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Трамп назвал ситуацию в Газе «небольшим беспорядком».