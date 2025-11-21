Президент США Дональд Трамп согласился с главными требованиями России по урегулированию конфликта на Украине благодаря ряду факторов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Речь идет о плане мирного соглашения, разработанном спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса территориями РФ со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка в республике.

По мнению политолога, основные факторы, из-за которых в Вашингтоне согласились с частью условий Москвы — это продолжающееся на фронте наступление российских войск, ситуация с коррупционным скандалом вокруг офиса президента Украины Владимира Зеленского и его нежелание идти на сделку.

Дубравский добавил, что вторичный, «закулисный» трек дипломатии продемонстрировал значительно большую эффективность, нежели переговоры в привычном формате.

Ранее на Украине опубликовали 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа.