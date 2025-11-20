На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Ирана хочет перенести столицу из Тегерана

Пезешкиан: из-за нехватки воды перенос столицы из Тегерана – это необходимость
true
true
true
close
Majid Asgaripour/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан видит необходимость в переносе столицы из Тегерана в связи с перенаселенностью мегаполиса и с нехваткой воды. Об этом сообщает агентство ИРНА.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул Пезешкиан.

Глава государства объяснил, что в случае дальнейшего роста населения Тегерана будет невозможно обеспечить всех жителей водой. Пезешкиан также отметил проблему нехватки воды для некоторых регионов.

Осенью 2025 года почти в половине страны — в 15 из 31 провинции — не было дождя. Уровень осадков был зафиксирован как беспрецедентно низкий, приближающийся к минимуму за последние сто лет. За последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение количества осадков. По данным местных метеослужб, в этом году в Тегеране осадков было на 40% меньше нормы. В связи с водным дефицитом власти Ирана ввели отключения воды в ночное время. Во втором по величине городе Ирана, Мешхеде, запасы воды в снабжающих город четырех плотинах упали до 3% в начале ноября.

Ранее в Татарстане придумали, как в два раза повысить урожайность гречихи в засуху.

