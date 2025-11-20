Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Основной темой беседы стали вопросы региональной безопасности», — уточнили в МИД РФ.

20 ноября Аббас Арагчи заявил, что Тегеран в ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) очередной антииранской резолюции направил уведомление о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве.

16 ноября Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что стороны подчеркнули обоюдную приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности.

Ранее Иран запланировал провести встречу по Афганистану с участием России.