Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«Основной темой беседы стали вопросы региональной безопасности», — уточнили в МИД РФ.
20 ноября Аббас Арагчи заявил, что Тегеран в ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) очередной антииранской резолюции направил уведомление о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве.
16 ноября Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что стороны подчеркнули обоюдную приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности.
Ранее Иран запланировал провести встречу по Афганистану с участием России.