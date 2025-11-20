На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с министром транспорта Никитиным

Кремль: состоялась рабочая встреча Путина с главой Минтранса РФ Никитиным
true
true
true

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта страны Андреем Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Минтранса доложил главе государства о реализации основных транспортных проектов и развитии отечественного транспортного комплекса», — сказано в сообщении.

Из него следует, что стороны обсуждали строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург, вопросы прямого авиасообщения с другими странами, проект «Речные магистрали», беспилотный транспорт и цифровые технологии в отрасли. Также Путин и Никитин говорили об увеличении грузооборота с дружественными государствами — его удалось достичь благодаря развитию пунктов пропуска.

Кроме того, глава ведомства и российский лидер обсудили подготовку специалистов транспортного направление. Так, профильное образование получают почти полмиллиона студентов, из них десять тысяч — из дружественных стран, отметили в пресс-службе.

Также в ходе встречи глава государства поздравил Никитина с Днем работника транспорта.

Ранее была названа дата запуска полностью беспилотной «Ласточки» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами