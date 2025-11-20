Путин встретился с министром транспорта Никитиным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта страны Андреем Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Минтранса доложил главе государства о реализации основных транспортных проектов и развитии отечественного транспортного комплекса», — сказано в сообщении.

Из него следует, что стороны обсуждали строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, вопросы прямого авиасообщения с другими странами, проект «Речные магистрали», беспилотный транспорт и цифровые технологии в отрасли. Также Путин и Никитин говорили об увеличении грузооборота с дружественными государствами — его удалось достичь благодаря развитию пунктов пропуска.

Кроме того, глава ведомства и российский лидер обсудили подготовку специалистов транспортного направление. Так, профильное образование получают почти полмиллиона студентов, из них десять тысяч — из дружественных стран, отметили в пресс-службе.

Также в ходе встречи глава государства поздравил Никитина с Днем работника транспорта.

Ранее была названа дата запуска полностью беспилотной «Ласточки» в Москве.