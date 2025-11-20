В Британии пригрозили России из-за «Янтаря»

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил, что Лондон не оставит без внимания попытки российского океанографического судна «Янтарь», находящегося к северу от Шотландии, якобы «обследовать инфраструктуру» Соединенного Королевства. Об этом пишет Sky News.

«Мы не оставим без внимания попытки «Янтаря» обследовать нашу инфраструктуру, и мы будем работать с нашими союзниками, чтобы Россия знала, что любая попытка нарушить работу или повредить подводную инфраструктуру будет встречена самым решительным образом», — заявил Карнс.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители и фрегат следят за российским океанографическим судном «Янтарь», находящимся к северу от Шотландии. Он обвинил корабль в картографировании подводных кабелей связи и применении лазерных систем против британских ВВС.

О том, почему глава минобороны выступил с подобными заявлениями и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отвели России четыре года на предотвращение конфликта с НАТО.