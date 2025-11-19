В США не исключили, что в переговорах по Украине наступил «переломный момент»

Politico: РФ и США могли прийти к переломному моменту в переговорах по Украине

Россия и США на фоне переговоров по новому плану Вашингтона относительно урегулирования конфликта на Украине могли приблизиться к «переломному моменту». Об этом сообщает американская газета Politico.

«Если то, что говорят эти стороны (РФ и США – «Газета.Ru»), подтвердится, мы, похоже, наконец-то приблизимся к переломному моменту. Это важный момент», — говорится в сообщении издания.

19 ноября то же издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома писало о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

В Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования украинского конфликта.

При этом США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».

