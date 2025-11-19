Украина получила «сигналы» от США по прекращению конфликта

Reuters: Киев заявил о сигналах от Штатов после переговоров США и РФ по Украине

Киев получил «сигналы» от США по прекращению конфликта на Украине после переговоров Вашингтона и Москвы относительно урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет Reuters.

«Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Рейтер, что Киев получил «сигналы» о ряде предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Reuters, Вашингтон тайно работает над дорожной картой по прекращению войны в консультации с Россией.

19 ноября издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома писало о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

В Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования украинского конфликта.

При этом США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.