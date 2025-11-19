На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев не участвовал в подготовке предложений США по решению конфликта на Украине

Reuters: Украина не участвовала в подготовке плана США по решению конфликта
Al Drago/Reuters

Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, которые Соединенные Штаты, предположительно, обсудили с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

19 ноября издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома писало о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

В Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования украинского конфликта.

При этом США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.

