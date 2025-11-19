На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский дипломат высказался о перспективах будущего Украины в НАТО

Посол Степанов: Украина не имеет будущего в натовском измерении
Valentyn Ogirenko/Reuters

У Украины нет никакого «натовского или евроатлантического» будущего. Об этом российский посол в Канаде Олег Степанов заявил ТАСС.

Дипломат прокомментировал совместное заявление глав правительств Канады и Швеции Марка Карни и Ульфа Кристерссона, которое касается Украины. По словам Степанова, при его чтении становится непонятно — смеяться или плакать. Карни и Кристерссон словно обитают в параллельной вселенной. Но в реальном мире, подчеркнул российский посол, никакого украинского будущего в натовском или евроатлантическом измерении не существует.

18 ноября премьеры Канады и Швеции заявили, что будущее Украины — в Североатлантическом альянсе. Оттава и Стокгольм также продолжат поддерживать Киев на его «необратимом пути» к полной евроатлантической интеграции.

27 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин поддерживает полноправное членство Украины в НАТО, и никакие обстоятельства не смогут помешать вступлению Киева в Североатлантический альянс.

Ранее в Госдуме оценили слова Каллас о членстве Украины в Евросоюзе к 2030 году.

Новости Украины
