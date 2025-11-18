На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Проявили патриотизм»: эквадорцы выступили против размещения военных баз США

Эксперт Бланко: жители Эквадора на референдуме выступили против военных баз США
true
true
true
close
David Goldman/AP

Провал референдума о восстановлении иностранных военных баз в Эквадоре продемонстрировал способность граждан страны преодолевать политические разногласия, действуя с патриотических позиций, заявил аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко. Его слова передает РИА Новости.

В Эквадоре 16 ноября прошел референдум о поправках в конституцию, на который был вынесен ряд вопросов, в том числе вопрос о запрете на размещение военных иностранных баз. Как отмечается, жители страны выступили против иностранного военного присутствия.

«Возобладало мировоззрение сторонников суверенитета… Когда речь зашла о возможности восстановления баз и американского военного присутствия в Эквадоре, граждане проявили патриотизм», — подчеркнул Бланко.

Бланко также отметил, что главный поборник инициативы восстановления военных президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее одержал победу на выборах потому, что прогрессивные силы страны не смогли преодолеть внутренние разногласия. Эксперт уточнил, что референдум Эквадора стал тактической неудачей США, взявших стратегический курс расширения военного присутствия в Латинской Америке.

Ранее политолог оценил ультиматум Трампа Колумбии.

