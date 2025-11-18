На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции Зеленского перепутали с убитым карикатуристом

Глава минобороны Франции Вотрен перепутала Зеленского с карикатуристом Волински
Benoit Tessier/Reuters

Глава минобороны Франции Катрин Вотрен перепутала президента Украины Владимира Зеленского с убитым карикатуристом Жоржем Волински. Об этом сообщает Le Matin.

Инцидент произошел во время визита украинского лидера во Францию. В ходе выступления о поддержке Киева Вотрен назвала Зеленского «месье Волински».

В публикации говорится, что Волински рисовал для французской газеты Charlie Hebdo. Художник был убит в 2015 году в редакции издания сторонниками «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

17 ноября Зеленский подписал с Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Помимо этого, лидеры договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Раньше стало известно, что большинство французов негативно оценивают политику Макрона.

