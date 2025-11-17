На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине отрицают отказ Умерова возвращаться в страну

В СНБО опровергли информацию об отказе Умерова возвращаться на Украину
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Информация, согласно которой бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров отказался возвращаться в страну, не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр по борьбе с фейками при СНБО в Telegram-канале.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что Умеров остается в постоянном рабочем контакте с властями Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что секретарь СНБО продлил свою командировку. По его словам, возвращение Умерова было запланировано на 16 ноября, но теперь дата передвинулась на 19 ноября.

Об отказе Умерова возвращаться на Украину сообщил Telegram-канал Clash Report. По данным канала, о своем решении политик уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Данная информация появилась на фоне коррупционного скандала в республике.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее Гончаренко назвал следующих фигурантов дела Миндича.

