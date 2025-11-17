На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС ужесточил приостановку безвиза для краткосрочных поездок

ЕС ужесточил механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами
true
true
true
close
elements.envato.com

Совет Европейского Союза ужесточил нормы приостановки безвизовых режимов с третьими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет ЕС окончательно одобрил обновление механизма приостановки безвизовых режимов для краткосрочных поездок граждан третьих государств в шенгенскую зону», — говорится в заявлении совета.

Как отмечается, новой причиной приостановки безвизового режима станет «невыполнение требований визовой политики ЕС», например, случаи предоставления гражданства за инвестиции со стороны третьих стран. Также режимы безвизового въезда могут быть прекращены, если ЕС обвинит страну-партнера в «нарушениях прав человека».

По информации агентства, теперь безвизовый режим может быть приостановлен, если число нарушений правил въезда за год увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом, ранее такой порог составлял 50%. Ранее срок временного приостановления мог составлять до 9 месяцев с возможностью продления до 18, а теперь он увеличен до 12 месяцев с продлением до 24 месяцев. Эти изменения вступят в силу 7 декабря.

7 ноября в Государственной думе РФ выразили негодование по поводу визового решения ЕС. В нижней палате российского парламента отметили, что таким образом Запад проявляет прямое давление на россиян.

Ранее Германия запретила россиянам въезд с паспортами некоторых типов.

