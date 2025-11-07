В Госдуме назвали прямым давлением решение ЕС по визам для россиян

Решение Еврокомиссии означает, что при планировании поездки в Европу россиянам теперь придется оформлять визу каждый раз заново. Многократные визы больше не выдаются, и процесс станет дольше и сложнее, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. По его словам, отзывать действующие визы ЕС у россиян не будут.

«Важно заранее уточнять условия в консульствах конкретных стран ЕС, так как визовые решения принимаются на уровне национальных правительств. Действия Евросоюза имеют политический подтекст и являются прямым давлением на нашу страну в ущерб себе, это приведет к существенному спаду турпотока из России, что отразится на экономике европейских государств. На фоне таких ограничений нашим туристам логично рассматривать альтернативные направления для отдыха — страны с безвизовым режимом, например Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Вьетнам или новые направления для внутреннего туризма по России, где активно совершенствуется и развивается инфраструктура», — отметил Кривоносов.

По его словам, на данный момент официальных заявлений о массовой аннуляции действующих виз россиян в ЕС не поступало. В Еврокомиссии речь идет именно о запрете на выдачу новых многократных виз, а не об отзыве уже действующих, констатировал Кривоносов. Однако, по его словам, решение о действительности визы всегда остается за страной, которая ее выдала. Поэтому при планировании поездки депутат рекомендовал россиянам заранее проверять актуальность визы и правила въезда на сайтах консульств.

«Еврокомиссия заявила, что исключения сохраняются. Многократные визы могут быть выданы в исключительных случаях — для лиц, легально проживающих на территории Евросоюза, родственникам граждан ЕС, работникам транспортной отрасли, а также в индивидуальном порядке — независимым журналистам и представителям гражданского общества и их семьям. При этом каждое обращение будет рассматриваться индивидуально и получить такую визу смогут лишь заявители, способные подтвердить веские основания», — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что такие визы не предназначены для туристических целей. Исключения касаются строго ограниченных категорий — например, лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи или имеющих официальные приглашения, сказал Кривоносов. По его словам, попытки использовать эти механизмы для обычного отдыха могут привести к отказу в визе или запрету на въезд.

Еврокомиссия 7 ноября объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.