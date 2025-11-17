Экс-министр Уэст заявил о риске превращения конфликта на Украине в войну с НАТО

Экс-командующий ВМС Великобритании (2000–2002) и бывший министр безопасности (2007–2010) лорд Алан Уэст в подкасте Lord Speaker's Corner предупредил, что военный конфликт России и Украины может перерасти в войну между РФ и НАТО.

«В сущности, мы воюем с Россией», — сказал он.

По мнению Уэста, сложно понять, как из этого украинского конфликта выйти, поскольку «никто не хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией».

До этого Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. По словам министра обороны Германии, вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты полагают, что когда Россия «восстановит свои вооруженные силы», будет способна напасть на члена НАТО на востоке. Речь идет о 2029 годе, уточнил он.

В то же время он добавил, что оценки начинают меняться. Эксперты предполагают, что якобы «нападение» возможно с 2028 года, а часть из них считает, что прошедшее лето было последним мирным, указал Писториус.

Ранее Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов».